Governo realiza reunião para planejamento estratégico com secretários e presidentes de autarquias

Secretários de Estado, presidentes de autarquias e representantes de diversos órgãos do governo estiveram reunidos nesta quinta-feira, 23, no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, para traçar estratégias e discutir o planejamento para o próximo quadriênio.

Participaram da reunião chefes do poder executivo estadual. Foto: Diego Gurgel/Secom

Segundo o chefe do Gabinete do Governador, coronel José Messias, o objetivo da reunião é alinhar, junto ao primeiro escalão do governo, ações estratégicas em toda a esfera do poder executivo do Acre. “Esta reunião faz parte das ações para o plano dos 100 primeiros dias de governo”, destacou Messias.

Durante a reunião, foram explanados temas como: unificação da comunicação institucional, orientações sobre os eventos de governo, planejamento estratégico, dentre outros.

A secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, enfatizou sobre a importância da padronização institucional. “Uma comunicação sólida e unificada é uma das maiores bases do governo”, ressaltou Lessa.



Outro assunto abordado no encontro foi sobre as agendas de governo. Ficou estipulado que será criada uma agenda institucional e o calendário com os principais eventos realizados pelos órgãos no decorrer do ano, a fim de organizar as ações do Estado.

Para o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petronio Antunes, o encontro foi positivo, pois além de reunir todos os órgãos do Estado, ajudou a traçar diretrizes de atuação: “A partir desta reunião, iremos executar nossas ações de maneira mais organizada, beneficiando o governo e a população”.

O secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, agradeceu a presença de todos e ressaltou que nesta gestão a equipe ficará ainda mais alinhada. “É muito importante que todos os órgãos do Estado estejam andando alinhados e seguindo o mesmo fluxo”, finalizou Donadoni.

Por Andreia Nobre- Agencia de Notícia do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

