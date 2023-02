Em Dezembro de 2022 Ivoneide Bernardino encaminhou ofícios ao Procon e ao MP pedindo fiscalização no preço da carne em Sena Madureira

Conforme ofícios encaminhados ao Procon e ao Ministério Público do Acre, ainda em Dezembro de 2022, a vereadora e Presidente da Câmara Municipal, Ivoneide Bernardino (MDB), vem demostrando preocupação com o alto preço da carne bovina em Sena Madureira, mesmo com a recentes baixas no valor da arroba do boi no Estado.

Em ambos os documentos, a parlamentar solicita aos órgãos competentes uma fiscalização nos açougues e demais estabelecimentos comerciais que fornecem o produto no município, para apurar o motivo de o preço da carne continuar em alta.

“Essa luta para que o preço da carne bovina baixe, foi iniciada ainda em Dezembro, onde juntamente com alguns colegas encaminhamos ofícios ao Procon e ao MP. As reclamações dos moradores são constantes, visto que o produto continua sendo vendido com valores exorbitantes. Vamos continuar apurando para que a população tenha acesso a carne com preços acessíveis, a Câmara Municipal está ao lado da comunidade”, disse.

Agora a frente da Presidência da casa, Ivoneide destacou que vai debater esse assunto com mais frequência durante as sessões. “Vamos trazer esse assunto frequentemente a tribuna, visto que a população precisa saber que não estamos inertes a essa problemática. Tanto o frigorífico, como os açougues precisam comercializar o produto com preço justo”, concluiu.

Assessoria

