Durante Carnaval, Acre não registra mortes no trânsito

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) da Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou nesta quinta-feira, 23, o balanço operacional referente às cinco noites do Carnaval 2023. Durante o período carnavalesco, não foram registradas mortes no trânsito, na capital acreana.

Com o emprego do efetivo, que atua diariamente na unidade no atendimento de ocorrências de trânsito, associado às operações que foram desencadeadas ao longo das cinco noites, como por exemplo, a “Rodovia Segura” e a tradicional “Lei Seca”, a unidade se fez presente nas vias de Rio Branco.

Foram 47 operações colocadas em ação durante a quina carnavalesca, período em que foi realizada a abordagem a 1 mil e 399 pessoas. Dentre essas abordagens, foram realizadas 108 autuações referentes ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata do uso de bebida alcoólica e outras substâncias na direção veicular.

“Estamos felizes, pois atingimos um resultado positivo. Tivemos menos ocorrências do que nos dias normais de serviço, apenas nove atendidas pelo batalhão, além de não haver registro de mortes no trânsito, graças ao empenho dos nossos policiais”, disse o major Marleudo Nogueira, comandante do BPTRAN.

Algumas operações, como “Rodovia Segura”, foram realizadas de forma integrada e conjunta com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), por meio de seus agentes de trânsito, fortalecendo as ações operacionais.

Ascom

