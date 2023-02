Homem despenca de açaizeiro de 14 metros de altura no interior do Acre

Um acidente entre duas embarcações na última segunda-feira (20) no Rio Amônia, zona rural de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, terminou com a morte de uma criança indígena. O menino Dierison Piyãnko, de 5 anos, do povo Ashaninka, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na UTI do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A informação é que após a colisão entre duas canoas, a criança acabou batendo a cabeça e teve um traumatismo craniano. Desacordado, ele chegou a cair da embarcação, mas foi socorrido por familiares e levado à unidade de saúde de Marechal Thaumaturgo.

Devido à gravidade do quadro clínico, o menino precisou ser transferido para o hospital de Cruzeiro do Sul, cidade vizinha, mas, acabou não resistindo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para os devidos procedimentos.

O comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, tenente Josadac Cavalcante, disse que a equipe não chegou a ser acionada para atender a ocorrência, mas alertou sobre os cuidados que devem ser tomados, especialmente, nessa época do ano que os rios estão com níveis mais elevados.

“O Corpo de Bombeiro orienta a população ribeirinha, que utiliza do rio como hidrovia, que fique atenta com relação à utilização dos EPIs, no caso o colete salva-vidas, a gente sabe que é uma população que já nasceu às margens dos rios, que sabe nadar, mas as vezes essa autoconfiança acaba que potencializa as chances de acidente fatal. O Rio Amônia é bastante peculiar, porque é um rio de bastante correnteza, principalmente nesse período do ano, o que dificulta a atividade de mergulho por parte do Corpo de Bombeiros e também a trafegabilidade por parte dos pilotos de embarcações”, afirmou.

Ainda segundo o comandante, somente no ano passado foram registradas oito ocorrências de acidentes em rios na região do Juruá com vítima fatal, além de outros acidentes envolvendo perda de bens.

Por Iryá Rodrigues, g1

