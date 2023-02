Governo do Estado convoca professores aprovados no cadastro de reserva do concurso da Educação

Com o objetivo de promover conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu ações preventivas durante o Carnaval da Família, realizado no estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco.

Foram realizados 56 testes rápidos para hepatites virais (B e C), HIV e sífilis. Foram entregues, também, aproximadamente 2,5 mil preservativos masculinos, 150 preservativos femininos e mil géis lubrificantes. Além disso, foram distribuídos panfletos com instruções e orientações à população.

“Sabemos que há um aumento da atividade sexual no período de Carnaval. A testagem é uma forma de prevenção, pois, dependendo do resultado, o paciente é redirecionado ao tratamento e há a quebra da cadeia de transmissão. Hoje, no Acre, a rede dispõe de medicamentos preventivos contra o HIV, por exemplo. E instruímos os foliões nesse sentido”, explicou o enfermeiro e técnico do Núcleo Estadual de ISTs, Jozadaque Beserra.

Também foram distribuídos panfletos com instruções e orientações à população. Foto: cedida

As atividades foram realizadas em parceria com os voluntários do Cadastro de Reserva de Enfermagem do Acre (Crenfacre) e da Associação de Mulheres do Acre Revolucionárias (Amar).

Por Cássia Veras- Agencia de Notícias do Acre

