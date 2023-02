(Vídeo)Em Cuiabá, Dupla mata 6 pessoas em bar após perder jogo de sinuca

O corpo do jovem Samuel da Conceição de 18 anos, foi jogado em uma região de mata com a cabeça separada do corpo no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. A decapitação foi uma mensagem da facção para que outros membros do grupo não saiam da organização. O crime aconteceu no dia 2 de março de 2021.

Os três envolvidos no crime: Rodrigo Dantas de Mendonça – o Potó, Paulo Ricardo de Almeida Martins e Walisson Campos de Almeida – o coala, vão ser julgados na Vara do Tribunal do Júri no dia 7 de março.

Desde o início da investigação os envolvidos negam o crime, mas os vídeos feitos a época com imagens da execução, serviram de material de prova para a polícia, que no dia após o crime prendeu em flagrante o principal envolvido, o mais conhecido como coala.

O jovem decidiu mudar de facção e os ex-amigos de até vizinhos, não gostaram e levaram o rapaz para uma emboscada. Samuel da Conceição recebeu vários golpes de faca e terçado e por último foi decapitado e a imagem da cabeça exibida em redes sociais como forma de mostrar o poder e intimidar que também quisesse mudar de organização. Na época a polícia identificou três adultos envolvidos diretamente na morte de Conceição. Todos foram presos.

Esses suspeitos não estavam sozinhos nessa barbárie, eles levaram um adolescente de 14 anos para assistir toda a cena do crime e não satisfeitos, no final deram uma faca para ele pode efetuar alguns golpes, era uma forma de batismo para ficar na facção. Dessa forma, além de responder por homícidio, também vão responder pela corrupção de menores.

Por A Gazeta

