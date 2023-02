Promotor de Tarauacá recebe Medalha do Mérito da Segurança

O promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Júlio César de Medeiros, foi homenageado na última quinta-feira, 16, com a Medalha do Mérito da Segurança Pública, concedida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

Segundo o sítio institucional, a condecoração foi criada com o objetivo de reconhecer pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, que no desempenho de suas funções tenham se destacado por sua contribuição, direta ou indiretamente, para o crescimento e fortalecimento da Segurança Pública do Estado.

Concedida por meio de portaria do secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, a honraria é acompanhada do respectivo diploma e mediante indicação do Governador do Estado do Acre ou de proposição a ser apresentada por autoridades em Segurança Pública. A entrega da medalha foi feita pelo secretário adjunto da Sejusp, coronel Evandro Bezerra da Silva.

O promotor agradeceu a homenagem e ressaltou que ela é o reconhecimento do trabalho desempenhado por integrantes do MPAC que atuam no combate ao crime. “Esse destaque é muito significativo porque é um reconhecimento da atuação do Ministério Público e revela a importância da nossa atuação, enquanto membro, em ações alinhadas com a Sejusp”, destacou. Por José Gomes

