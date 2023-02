Em Sena Madureira; PM em ação conjunta com a Polícia Civil apreende armas de fogo

PM em ação conjunta com a Polícia Civil apreendem arma de fogo no bairro Segundo Distrito.

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, numa ação de combate à criminalidade no município, em atuação com a Polícia Civil, a apreensão de duas armas de fogo, apreensão de um adolescente e prisão de um suspeito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Após receber informações acerca do local onde se homiziavam os criminosos no supramencionado bairro, suspeitos de efetuarem disparos de arma em direção ao bairro Praia do Amarílio, os policiais iniciaram as diligências no endereço indicado.

Durante as buscas foram encontradas 02 (duas) armas de fogo, calibre 28 e 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre. Diante da situação de flagrante delito, foram realizadas as apreensões do adolescente e dos armamentos e prisão do suposto criminoso. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, local onde foram entregues as armas de fogo e munições apreendidas.

Assessoria do 8º BPM.

