Após pane, fornecimento de água em Sena Madureira é interrompido

A semana começou com uma aparição rara de Rita Lee nas redes sociais. A rainha do rock, que completou 75 anos em dezembro e está curada de um câncer, surgiu numa postagem do maridão, o músico Roberto de Carvalho, 70, nesta segunda- feira (13).

Na foto, publicada no Instagram de Roberto, a cantora aparece sentada em uma poltrona, com uma bandeja apoiada nas pernas e uma caneca que chamou atenção por ter uma foto de seu neto Arthur. Na legenda Roberto Carvalho se derreteu: “Pssoa especial, única, sempre na frente, sempre me deu força na banda, nunca brigamos, veio pra ensinar e fazer um monte de gente feliz!… sorte minha ter trombado com vc… Você é nota 1000!!! Vamo q vamo!!!”.

Logo que Roberto postou a publicação, a web se comoveu. Não faltaram comentários elogiosos e vários emojis carinhosos. Em abril do ano passado, Rita Lee foi considerada curada do câncer no pulmão, do qual tratava desde maio de 2021. Depois de ser homenageada na cerimônia do Grammy Latino de 2022, Rita concedeu uma entrevista à Rolling Stones em que rejeitou a alcunha de “rainha do rock”- que ela classificou como “cafona”. “Prefiro ser chamada de ‘Padroeira da Liberdade'”, brincou.

Por O Tempo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram