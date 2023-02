Saúde participa de reunião de alinhamento para melhorar fluxo de atendimentos em Assis Brasil

Com o aumento de casos confirmados e suspeitos de dengue em Assis Brasil, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), participou neste sábado, 11, na Unidade Mista de Saúde em Assis Brasil, de uma reunião de alinhamento para a melhoria do fluxo de atendimento de pacientes no município, com representantes da Prefeitura do município e o Ministério Público.

As instituições realizaram o encontro com o objetivo de traçar ações estratégicas para melhor atender os pacientes, já que muitos estão procurando as unidades básicas de saúde e a unidade mista, apresentando sintomas severos de dengue como: febre, dor de cabeça, manchas na pele, moleza e dor pelo corpo.

O vírus da dengue apresenta quatro sorotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4) que circulam pelo Brasil. Uma mesma pessoa pode ser infectada com vírus diferentes, o que aumenta a gravidade da doença.

Para a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes, esse é um momento de fechar o diagnóstico da doença que circula no município e junto com a Prefeitura resolver a crescente demanda de atendimentos nesse período sazonal da dengue.

“Precisamos descobrir qual o tipo de dengue que estamos lidando e firmar essa boa parceria com o Ministério Público e o município. Essa aproximação é o que queremos, uma união de esforços para implantarmos boas políticas, neste momento que a população necessita”, destacou a secretária adjunta.

A promotora de Saúde substituta, Pauliane Mezabarba, ressaltou que a ampliação de atendimentos com esse cenário, trará soluções para a saúde da população. “O Ministério Público é parceiro das instituições de saúde municipal e estadual e esse trabalho em conjunto funcionará muito bem e assim ofertaremos um melhor serviço a população”, apontou a promotora.

Por Luana Lima- Agencia de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram