No Acre INSS vira alvo do Ministério Público Federal após denúncia

As carnes começam nos primeiros dois meses de 2023 com preço menor no varejo do que vinham tendo no ano passado. A queda ocorreu devido à perda de preços no atacado, após recuos nos valores de negociações no campo, conforme aponta o chefe de departamento da secretaria de produção e agronegócio, Jalceyr Pessoa, em entrevista ao ac24horas.

Pessoa contou à reportagem que a redução da carne estimada em 15% está relacionada à oferta e demanda. Segundo ele, esse ano, devido a alguns fatores, como a queda de produção e perda do poder de compra do consumidor, os frigoríficos resolveram reduzir o preço aos açougues – que, consequentemente, repassam aos clientes. “Tivemos uma redução já em novembro do ano passado, em janeiro teve uma estabilizada. O mercado externo continua bem nas exportações, mas teve influência pequena, o principal fator é a demanda interna do Estado”, explicou.

Na edição do boletim AgroConab, um estudo divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), trouxe informações sobre preços internos e externos, quadro de oferta e demanda e perspectivas de curto e médio prazo das principais culturas de grãos e do mercado de carnes. De acordo com a publicação, o cenário da carne bovina já se mostrava a reduzir no curto prazo. Os preços médios do boi gordo recuaram na época 3,7% em 2022.

O presidente Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), Nenê Junqueira, declarou ao ac24horas que a baixa no preço da carne ocorre em todo o país. “Conforme diminui lá em São Paulo, abaixa aqui também. Isso é fase. A arroba chegou a R$ 300 e hoje estamos em R$ 230. Isso é momentâneo, é o mercado, tem vezes que tá mais alto, outras baixa. É oferta e procura”, ressaltou.

Junqueira frisou que a diminuição de preços também ocorre na carne suína e nos frangos, porém, alertou que os preços devem aumentar em outubro. “Estudo estipula que a arroba pode chegar a R$ 300 de novo. Não é só no Acre, essa baixa é no Brasil todo. A moeda do pecuarista é vender um boi e repõe com dois bezerros. No Acre a reposição é a melhor do país”, concluiu.

Assuero Veronez, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, confirmou que o motivo da redução do preço da carne está relacionada a diminuição da arroba do boi que está custando R$ 230 reais. O pecuarista contou que o processo já vem ocorrendo há três meses. “Há dois ou três meses que vem baixando, o açougue compra mais barato do frigorífico que pega mais barato do fazendeiro. Estamos no período de baixa, a queda da renda também reflete no preço da carne, as pessoas pararam de comer e migraram ao frango. Especialistas sempre há um ciclo da pecuária”, analisou.

Veronez ressaltou ainda que, recentemente, antes do aumento da carne, as pessoas estavam consumindo 38kg de carne bovina por ano e que houve uma queda de mais de 10kg devido a alta do preço do mercado. “Caiu para 27, 28 kg, como caiu o consumo, também caiu o preço da carne, daí abaixa o preço do boi. Mas a carne chegou no preço baixo agora nos açougues. O reflexo agora, é na queda do arroba”, argumentou.

Situação preocupa pecuaristas

Assuero comentou também que devido a baixa no preço da carne bovina no mercado, os pecuaristas podem entrar em crise. “A crise vai cair na pecuária e ao pequeno produtor, ele depende do repasse do bezerro aos grandes fazendeiros. Vamos ter uma crise na pecuária, muito preocupante, os juros altos nos bancos é um problema que temos que discutir”, declarou.

Com informações Ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram