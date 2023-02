Foragido da Justiça é preso pela PM com arma de fogo, munições e animais silvestres

Guarnições do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) prenderam neste sábado, 11, um foragido da justiça, de 40 anos de idade, com arma de fogo, munições e animais silvestres. A prisão ocorreu no bairro Mutambo, parte alta de Rio Branco.

Durante patrulhamento pela Rodovia do Quixadá, guarnição do Tático avistou um cidadão, transitando em fundada suspeita, em um veículo gol. O condutor ao notar a presença policial empreendeu fuga, onde com apoio das guarnições de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) e Rádio Patrulha (RP), conseguiram realizar a abordagem no bairro Mutambo.

Durante a consulta criminal, via Sistema, foi encontrado um mandado em aberto em desfavor do abordado. Na busca veicular foi encontrado uma espingarda calibre 22, com 99 munições, além de um tatu e um jabuti. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os objetos e animais apreendidos.

Assessoria de Comunicação

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram