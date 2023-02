Em Sena Madureira, PM prende mulher por tráfico de drogas e recupera motocicleta roubada

Equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) durante o serviço da tarde do último sábado, 11, prenderam uma mulher por tráfico de drogas e recuperaram uma motocicleta roubada. As ocorrências aconteceram em Sena Madureira e Bujari, respectivamente. Duas pessoas foram presas e encaminhadas a delegacia.

Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), prenderam uma mulher de 22 anos, por tráfico de drogas. A ocorrência se deu após abordagem de rotina, sendo encontrado com ela 24 invólucros de maconha. Segundo ela, iria levar o ilícito para seu marido, que está preso no Presídio Evaristo de Morais, no domingo, 12.

A segunda ocorrência se deu no município do Bujari, quando militares da Patrulha Rural realizavam Operação no ramal do Espinhara. A equipe visualizou a motocicleta Factor 125, de cor preta e sem placa, parada em frente a uma escola.

Os militares conseguiram identificar o veículo, que teria a placa NAA 7861, pelo número do chassi e constataram ser produto de roubo. Um homem que informou ter comprado o veículo por R$ 1.500,00 foi preso por receptação.

Assessoria de Comunicação

