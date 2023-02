Polícia Militar desarticula “bocas de fumo” e prende foragidos da justiça

Equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) durante o serviço operacional de sexta-feira, 10, desarticularam três “bocas de fumo” e prenderam três foragidos da justiça. Os fatos ocorreram nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Durante as ações policiais, seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido, todos foram encaminhados as delegacias, para serem tomadas as medidas cabíveis aos casos.

Guarnições do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam um adolescente de 17 anos no bairro Wanderley Dantas por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Com ele foi encontrado cinco invólucros de maconha. Os policiais ainda prenderam um foragido da justiça no bairro Chico Mendes, após este tentar se evadir de uma barreira policial.

Em Cruzeiro do Sul, guarnições do 6º Batalhão de Polícia MIlitar (6º BPM) desarticularam uma “boca de fumo” no bairro da Cohab. No local foi apreendido 300 gramas de Pasta Base de Cocaína; 120 gramas de Oxidado; 20 gramas de maconha; 11 gramas de Cocaína; Balança de Precisão; R$ 1.600,00; aparelhos celulares e material utilizado para embalo da droga. Ninguém foi preso, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 27.000,00.

Ainda, em Cruzeiro do Sul, após uma ação integrada da Polícia Militar, por meio do 6º Batalhão e Polícia Civil, por meio da DRACO/DENARC, foram presas duas mulheres, uma de 23 e outra de 24 anos, foragidas da justiça. A ocorrência se deu na Rua Hemôgenes Martins, também no bairro Cohab, já no final da tarde.

Na regional do Purus, em Sena Madureira, equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prendeu durante o período da tarde, três pessoas no bairro Pista, por tráfico de drogas. No local foram encontrados quatro tabletes de maconha, além de R$ 1.028,00; possívelmente provenientes da venda de substâncias ilicitas na região.

Assessoria de Comunicação

