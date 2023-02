Sargento do trisal que atirou em estudante é expulso da PM

O sargento Erisson Nery, da Polícia Militar do Acre, acusado de atirar contra um estudante de medicina em Epitaciolândia, no interior do Acre, durante uma bebedeira em um bar da cidade, foi expulso da corporação após ser alvo de processo disciplinar. A decisão está no Diário Oficial do Acre, edição desta quinta-feira, dia 09.

Nery ficou conhecido após formar um trisal com outras duas mulheres, com as quais mantinha um relacionamento sério. Manchete nacional, Nery acabou se envolvendo na nova polêmica semanas depois, tendo sido gravado em meio à confusão dentro do QGIV Bar e Restaurante, um dos mais conhecidos da cidade.

A decisão da exclusão das fileiras da PM, segundo documento assinado pelo coronel Luciano Dias, comandante da corporação, deixa claro que o motivo foi a exposição do militar ante da disciplina que deveria ser adotada por este no exercício das suas funções ou enquanto policial militar, integrante da corporação.

“Excluir, a Bem da Disciplina, o 3º SGT PM RG 4058 Erisson de Melo Nery das fileiras da Polícia Militar do Estado do Acre/PMAC. Determinar à Chefe da Divisão de Recursos Humanos Militar – DRHM/PMAC, que tome as providências legais e necessárias quanto à devolução do fardamento, da pasta de alterações e da identidade militar do referido 3º SGT PM, remetendo o primeiro para o Almoxarifado e o segundo e terceiro para a DRH/Seção de Identificação, bem como, a restituição dos equipamentos, apetrechos e materiais bélicos pertencentes à Polícia Militar do Acre, sob a cautela do militar”, ressalta o texto publicado no DOE.

João Renato Jácome, do Notícias da Hora

