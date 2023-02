Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre cumpre 26 mandados contra o tráfico de drogas e bloqueia mais de R$ 40 milhões

Os alunos do terceiro ano do Colégio Militar Estadual Tiradentes, receberam na manhã de sexta-feira, 10, no auditório da unidade escolar, o certificado de curso teórico-técnico para o processo de habilitação de condutores, oferecido pela Diretoria de Ensino, por meio do Centro de formação de condutores da Polícia Militar (CFC/PMAC).

Os estudantes do ensino médio receberam como atividades extracurriculares o curso que é uma parceria com Detran e serve como carga horária teórica para aquisição de primeira habilitação dos jovens. Eles receberam instruções de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiro socorros, normas de circulação e mecânica básica.

Os três primeiros colocados, com melhores notas, receberam o prêmio ofertado pelas autoescolas (Águia e Três Luiz ) de participar das instruções práticas e tirar a primeira habilitação de forma gratuita.



“Espero que as informações aqui passadas se tornem conhecimento para os estudantes, que possam assimilar e inserir o que apreenderam na vida prática e quando conseguirem a primeira habilitação sejam condutores conscientes e responsáveis”. Finalizou o diretor do colégio Tiradentes, Major Rodolfo Velasquez.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram