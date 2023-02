Após 7 dias de trabalho de parto, indígena dá a luz no Acre e resgate urgente foi cancelado

No ano de 2022, o governo do estado lançou o programa “CNH Social” disponibilizando 2 mil vagas para as pessoas terem acesso à CNH de forma totalmente gratuita.

Segundo o diretor do Detran de Cruzeiro do Sul, Isaias Queiroz, no mês de janeiro foram convocadas as vagas na área urbana e rural para as pessoas se inscreverem, ao todo, foram 52 vagas. O diretor disse, no entanto, que houve poucas buscas para a inscrição.

Com isso, o Detran decidiu prorrogar o prazo de inscrição, que se estenderá até o dia 14 de fevereiro.

As pessoas que tiverem interesse em participar podem acessar o Diário Oficial ou se encaminharem presencialmente até o 1° Ciretran em Cruzeiro do Sul.

O Detran reforça que muitas pessoas da área rural não possuem acesso à internet para conferirem suas convocações, por isso é necessário a ajuda da população para informar, caso haja algum conhecido que foi convocado. A relação dos selecionados também está no mural no Ciretran.

Juruá Online

