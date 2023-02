Saiba quais são os jogos de hoje, quinta, 9 de fevereiro, no Brasil e exterior

O torcedor corintiano depositava as fichas em Renato Augusto, Yuri Alberto e Róger Guedes para quebrar o tabu de seis anos sem vencer o São Paulo, no Morumbi. No entanto, foi Adson Ferreira Soares, ou apenas Adson, o destaque do Majestoso que aconteceu no último domingo (29), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Em noite inspirada, o jogador, natural de Araguapaz (GO), foi quem marcou os dois gols na vitória do Corinthians, por 2 a 1. A 77ª partida como profissional vai ficar marcada na memória do meia-atacante de apenas 22 anos.

“Foi um jogo especial, um clássico, eu nunca tinha feito dois gols. Um clássico sempre tem um gostinho diferente, a gente sabia do tabu que tinha aqui, então fico muito feliz. (…) Tenho que agradecer ao Fernando (Fernando Lázaro, treinador) a confiança que ele tem me passado e a Deus também por esse momento”, disse Adson depois do clássico.

Mais uma “Cria do Terrão”, o meia-atacante foi promovido ao elenco principal em 2021 e desde então conviveu com a desconfiança vinda das arquibancadas. Aos poucos, porém, Adson foi conquistando seu espaço em um elenco formado por grandes nomes.

“Trabalhando em silêncio, obrigado por tudo meu senhor”, escreveu Adson na legenda da foto, publicada no seu Instagram, comemorando um dos gols sobre o São Paulo no último domingo (29).

E é assim, em silêncio, que Adson vem escrevendo seu nome na história do Corinthians. Nos 77 jogos que fez desde que foi promovido ao profissional, o meia-atacante marcou seis gols e contribuiu com cinco assistências.

A qualidade técnica aliada à aplicação tática parece ter conquistado Fernando Lázaro, que já considera Adson uma peça fundamental em seu esquema. Não é à toa que a única derrota do Corinthians no Campeonato Paulista — 1 a 0 para o RB Bragantino, na estreia — foi sem a sua presença.

O Timão, de Adson e cia., volta a campo apenas no domingo (5), contra o Botafogo, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Paulistão.

r7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram