PM prende homens portando arma de fogo e drogas na BR-364 em Sena Madureira

Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) durante o serviço operacional desta quarta-feira, 9, apreenderam cinco armas de fogo na capital e no interior do Estado do Acre. Durante as ações policiais, quatorze pessoas foram presas e conduzidas as delegacias.

Primeiro fato ocorreu no 2º distrito da Capital, na Estrada do Amapá. Segundo informações via Centro de Operações Policiais Militares, dois individuos estariam realizando roubos na região. Diante das informações dos possíveis autores, as guarnições conseguiram prender uma dupla, com uma garruncha calibre 32.

A segunda ocorrência se deu em Sena Madureira, na BR-364, quando guarnições do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), durante operação avistou sete pessoas de bicicleta. Foram encontrados com eles uma arma de fogo de fabricação caseira, munições e armas brancas.

Ainda em Sena Madureira, as equipes policiais conseguiram realizar abordagem a um veículo que transitava pela BR 364. Durante a busca veicular foi localizado duas espingardas calibre 32, com cinco cartuchos intactos.

O último fato se deu em Plácido de Castro, quando militares da Companhia de Policiamento de Choque (CPChoque/BOPE) durante Operação Guardiões da Fronteira, realizaram abordagem a uma dupla em uma bicicleta. Com os dois foi encontrado um revólver, com duas munições.

Assessoria de Comunicação da PMAC

