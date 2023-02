Assaltante é baleado com 2 tiros de fuzil após apontar arma de fogo para policiais em Rio Branco

O assaltante Lucas Cauã de Lima Oliveira, de 18 anos, foi ferido com dois tiros e em seguida preso no final da tarde desta quarta-feira, 8, após apontar uma arma de fogo a uma guarnição Policial em uma área de mata no ramal do Rodo, no bairro Praia do Amapá, na região do segundo distrito de Rio Branco. Durante a ação da Polícia, o comparsa de Lucas, um adolescente de 15 anos, foi apreendido.

De acordo com informações da Polícia, a dupla estava no bairro Praia do Amapá, armada e roubando um motorista que trafegavam em seu veículo pelo local.

A guarnição Policial foi acionada via COPOM e recebeu as características dos assaltantes e em seguida se deslocou até a região em busca de prendê-los. Os criminosos, ao verem os policiais, se aproximando na viatura, correram para dentro de uma área de mata no ramal do Rodo na tentativa de fugir. Os policiais adentraram na mata e ao se aproximarem dos criminosos, Lucas apontou a arma de fogo na direção dos policiais e foi ferido com dois tiros de fuzil que atingiu os dois braços. Já o adolescente de 15 anos, ao ver o comparsa ferido, se jogou no chão e se rendeu.

Os Policiais Militares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Lucas ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado juntamente com a arma de fogo à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Lucas após receber alta médica será encaminhado a Delegacia.

Ac24horas

