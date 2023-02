Homem é ferido com ripadas e facadas durante assalto em Rio Branco

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, realizou hoje, 08, a prisão de três homens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no município de Sena Madureira.

A ação policial aconteceu durante policiamento ostensivo e preventivo através da realização de barreira policial no km 2 da BR 364, sentido Sena Madureira a Rio Branco, com o objetivo de prevenir e reprimir práticas delititivas, inclusive de evitar a entrada de arma de fogo no município. O veículo trafegava no sentido Rio Branco a Sena Madureira quando fora feita a devida abordagem policial.

Durante procedimento de busca pessoal e veículo foram localizadas no interior do veículo, duas armas de fogo tipo espingarda, calibre 32 e 5 munições intactas do mesmo calibre.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil do município, para as providências que a autoridade policial julgar cabíveis.

Assessoria do 8º BPM.

