Polícia Militar do Acre apreende arma de fogo e desarticula “boca de fumo” na Cidade do Povo

Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC), durante serviço deste domingo, 5, apreendeu mais de um quilo de drogas e uma arma de fogo. As ocorrências se deram em bairros distintos de Rio Branco, onde duas pessoas foram presas e encaminhadas a Delegacia de Flagrantes (Defla).

O primeiro fato ocorreu no bairro Vila Acre, Ramal Polo Benfica. A guarnição do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) apreendeu um revólver calibre 38, de fabricação estrangeira, junto com cinco munições, após ser acionada via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM). Um homem foi preso no local.

A segunda ocorrência se deu no bairro Preventório, onde militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), apreendeu um quilo e trezentas gramas de oxidado de cocaína. Um homem de 37 anos foi preso.

Assessoria de Comunicação da PMAC

