Forças de segurança fiscalizam e mantém a ordem na Tríplice Fronteira

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do secretário-adjunto, coronel Evandro Bezerra, e do diretor operacional, delegado Marcos Frank, esteve reunida neste sábado, 4, com a equipe da prefeitura de Assis Brasil, juntamente com as representantes das forças de segurança entre Polícia Militar, Grupo Especial em Fronteira (Gefron), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os proprietários do posto de combustível do município, para planejar esforços com o objetivo de mitigar os problemas causados pela entrada de peruanos no município de Assis Brasil, onde estão saindo de seu país em busca de combustíveis e outros derivados no lado brasileiro.

Como ação imediata, houve a fiscalização de vendas irregulares e a permanência de equipes do Gefron e da PRF no município para prestar apoio à polícia local para a restauração da ordem.

O secretário-adjunto, coronel Evandro Bezerra, explica que ficou decidido com os proprietários do posto de combustível a definição de uma bomba preferencialmente, para atender os brasileiros, assim como manter uma reserva de combustível para atender os serviços essenciais do município, de modo que não venha a faltar.

“Com as ações que foram adotadas pela Secretaria de Segurança Pública, junto aos órgãos competentes e as equipes da Polícia Militar, Gefron e PRF, até o momento não houve qualquer problema grave no local. Os peruanos são colaborativos e estão acatando as orientações das autoridades”, ressaltou o secretário-adjunto.

Na ocasião, participaram do planejamento das ações a serem desenvolvidas, o vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Monteiro Bezerra e sua equipe, o comandante da Polícia Militar do município, tenente Daniel de Souza Ferreira, equipes da PRF e do GEFRON.

Por Ila Verus- Agencia de Notícia do Acre

Fotos: Ascom Sejusp

