Jovem representa Sena Madureira em concurso Miss Teen Acre e pede apoio em votação popular

A senamadureirense Bruna da Silva Chaves, 18 anos, moradora do bairro centro, está representando o município no Concurso Miss Teen Acre 2023, e pede o apoio da população para que possa chegar a segunda fase.

É que nesta primeira etapa, está ocorrendo uma votação popular na página oficial do concurso https://instagram.com/oficialteenacre?igshid=Yzg5MTU1MDY= , onde a candidata mais bem votada passará a próxima fase, onde participará do desfile e será presenteada com uma segunda faixa, a de “Miss Popularidade”.

O Concurso está marcado para ocorrer no próximo dia 12 de Fevereiro, no hotel terra verde, em Rio Branco. Porém a votação popular já está ocorrendo e você pode ajudar a nossa conterrânea. Basta seguir a página do Concurso @oficialteenacre, curtir e comentar na foto da @brunna.chaves.503.

“Agradeço a todos que estão de mobilizando para demonstrar apoio, tendo em vista que isso é muito importante para mim. Quero colocar nosso município em posição de destaque nesse concurso, e para isso conto com a ajuda dos meus conterrâneos”, afirmou a jovem.

Por Ricardo Amaral -AcreOnline

