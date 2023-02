Marfisa pede exoneração do cargo de secretária

A vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD) pediu exoneração do cargo de secretária municipal de Ação Social e Defesa dos Direitos Humanos, que acumulava com o exercício do cargo de vice. O pedido de exoneração ainda não foi publicado pelo Diário Oficial do Estado (DOE) e também não chegou ao gabinete do prefeito Tião Bocalom. Segundo ele próprio revelou ao admitir que tenta demover a secretária do pedido de demissão.

O prefeito minimizou o pedido de exoneração da secretária dizendo que gosta muito dela e que inclusive a chama de “filhona”. Bocalom espera que ela não deixe as funções de secretária municipal.

Marfisa Galvão justifica o pedido com o que considera uma injustiça praticada por Bocalom, que mandou descontar dois dias de salários da secretária sob a alegação de que ela excedeu o limite de dias numa viagem oficial. Galvão considera injusto o desconto porque, segundo ela, tem muitas horas extras de trabalho acumuladas e que isso poderia ser perfeitamente convertido para não haver descontos.

O que está por trás da aparente briga entre o prefeito e a vice é o calendário eleitoral. Marfisa Galvão é esposa do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que foi o principal fiador da campanha eleitoral de Bocalom em 2020. Como o prefeito já anunciou que deve ser candidato ao Senado em 2026, quando Petecão vai disputar a eleição para um terceiro mandato, o senador mandou avisar que Bocalom perderá seu apoio, inclusive para as eleições de 2024, quando tentará a reeleição para a Prefeitura.

Tião Maia, ContilNet

