Bebé, pescador conhecido na região de Sena Madureira, morre aos 84 anos

Em sua 13ª edição, o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que visa valorizar a comunicação ética e sintonizada com os interesses da sociedade acreana, premiou na manhã desta terça-feira, 31, em Rio Branco, as melhores produções jornalísticas inscritas no evento.

Com o prêmio total somando R$ 30 mil, os profissionais de imprensa concorreram nas categorias Jornalismo de TV, Jornalismo Escrito, Jornalismo Falado, Fotojornalismo e Destaque Acadêmico.

Na categoria Jornalismo Escrito, a reportagem especial da Agência de Notícias do Acre intitulada Autismo: a luta contra o preconceito e a discriminação, do repórter Wesley Moraes, recebeu a premiação.

“É sempre uma honra muito grande poder participar e principalmente vencer o prêmio do MPAC, é um evento o qual tenho um carinho muito grande, pois foi o primeiro prêmio que ganhei na carreira de jornalista, enquanto ainda era acadêmico e hoje volto a vencer essa categoria junto com o fotojornalista Marcos Vicentti, com uma pauta muito importante para o debate público. O Ministério Público tem um trabalho muito interessante na área de combater o preconceito e discriminação, para que os autistas tenham acesso a uma saúde de qualidade, educação de qualidade e, principalmente, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho”, ressaltou Wesley Moraes.

De acordo com o procurador-geral do Ministério Público, Danilo Lovisaro, o prêmio é um reconhecimento do MPAC à função social do jornalista, que contribui como formador de opinião e divulgador de informações.



A secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, ressaltou o importante trabalho que os jornalistas e a mídia realizam, ao contribuir com a democracia e com a construção de uma sociedade livre e justa.

Mesa-Redonda

O evento contou ainda com um momento em que jornalistas e comunicadores experientes participaram de uma mesa-redonda, sobre a responsabilidade social dos profissionais da comunicação.



A radialista Nilda Dantas, representando a Rádio Difusora, emissora do Sistema Público de Comunicação, participou da roda de conversa e falou um pouco sobre como deve ser o trabalho do jornalista.

“Sempre percebi que, através do meu trabalho no dia a dia, eu poderia ajudar a comunidade. Chegavam a mim diversas mazelas das pessoas necessitadas e mais pobres, então, através da rádio, sempre busquei dar voz a essas pessoas”, relatou.

Menção

O jornalista Eduardo Gomes, servidor da Assessoria de Comunicação do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), unidade que colabora regularmente com conteúdos para o Sistema Público de Comunicação, também foi premiado no categoria Jornalismo Falado, com material produzido para a Rádio Gazeta FM.

Por Vitor Hugo Calixto- Agencia de Notícia do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

