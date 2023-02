O RACHA ;Em áudio, Marfisa cita “CEC 6” nomeada por indicação de vereador em seu gabinete e evidencia insatisfação: “Não foi eu que nomeei”

Em áudio encaminhado na ultima terça-feira (31) ao grupo de secretários municipais no WhatsApp, a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, reclama da falta de estrutura para trabalhar e cita a nomeação com uma “CEC 6” em seu gabinete “da mulher do Castro”, referindo-se a uma cota de cargos do vereador. Marfisa evidencia no áudio incômodo e insatisfação.

“A mulher do Castro, que não foi eu que nomeei ela com a uma CEC 6, que eu não sei quem foi que nomeou ela aí no meu gabinete, mas ela não trabalha no gabinete da vice. Ela está lá com o pastor Bezerra na subsecretaria. Por exemplo, a mulher do Castro não é cota minha. É uma CEC 6, é cota de vereador. Ela está lotada lá no gabinete da vice, mas não é indicação minha”, diz.

Em outro áudio, a vice-prefeita pede que sua exoneração do cargo de secretária de Assistência Social e Direitos Humanos seja publicada no Diário Oficial até esta quinta-feira (2). Ele se diz “forçada a sair porque eu não tem como trabalhar mais”.

“Não tem como trabalhar lá. Muita gente entrando com CEC alta. Tem gente lá como chefe de departamento e ganha CEC 4, sendo que entra gente lá em núcleo com CEC 7. As pessoas que eu conto para trabalhar lá estão recebendo pouco”, desabafa.

Marfisa também encaminhou ao prefeito Tião Bocalom um texto no WhatsApp pedindo seu desligamento da Sasdh.

A Bocalom, ela escreveu: “Não tenho mais vontade de continuar como secretaria. Está muito difícil trabalhar com os comissionados desmotivados. Muita gente entrando lá com salário maior do que aqueles que estão desde o início da gestão. O que eu tinha pra fazer, não vou conseguir fazer mais. As pessoas desmotivadas nao produzem, não tenho como avançar na gestão sem essa equipe. Então estou querendo sair. Não tenho mais ânimo pra trabalhar dessa forma. Abraços”.

Fonte- Luciano Tavares – Notícias da Hora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram