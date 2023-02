Após um mês, Bolsonaro deixa casa de José Aldo em Orlando

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a casa do lutador de UFC José Aldo em Orlando, nos Estados Unidos. Bolsonaro estava hospedado no local desde 30 de dezembro do ano passado, quando saiu do Brasil, após perder as Eleições de 2022.

Ainda não se sabe o motivo da saída de Bolsonaro, mas havia reclamações constantes no condomínio devido ao fato de apoiadores do ex-presidente ficarem em frente à casa do lutador e ocuparem a pista.

A coluna apurou que o ex-presidente se mudou para uma casa no mesmo condomínio.

Em alguns dias, a aglomeração em frente à casa de Aldo chegava a 200 pessoas. A recomendação do condomínio era para que os seguranças de Bolsonaro organizassem os apoiadores em uma fila na calçada. Porém, nem sempre esse pedido era atendido.

Bolsonaro viajou aos EUA em 30 de dezembro de 2022, antes mesmo do fim de seu mandato, e evitou passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de janeiro. Ele passa férias com a família em Orlando, na casa de José Aldo, lutador de MMA. A residência do atleta fica situada no condomínio de luxo Encore Resort at Reunion, na cidade de Kissimmee, no estado da Flórida.

Nos EUA, Bolsonaro ficou alguns dias internado em um hospital após sentir dores abdominais. Ele teve alta em 10 de janeiro.

Nesta segunda-feira (30/1), Bolsonaro solicitou ao governo dos Estados Unidos um novo visto de visitante para permanecer no país. Se aceito, o ex-mandatário poderá permanecer nos EUA por mais seis meses. A informação é do jornal Financial Times.

Segundo a reportagem do periódico britânico, o pedido de Bolsonaro foi recebido pelas autoridades norte-americanas na última sexta-feira (27/1). Eles ainda obtiveram informação da defesa de Bolsonaro, a qual alegou que, enquanto tramitarem processos contra ele no Brasil, o ex-presidente deve ficar fora do território brasileiro.

Mirelle Pinheiro- Metrópoles

