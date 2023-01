NO ACRE, Álvaro Miguéis sem pressa para definir os titulares do Humaitá

A Secretaria de Segurança Pública de Brasília divulgou na tarde desta sexta-feira o esquema de segurança para a decisão deste sábado. Vinte dias depois de episódio de violência e de depredação no Planalto Central, num raio de distância de apenas seis quilômetros, a intervenção federal prevê escolta de torcidas organizadas de palmeirenses e flamenguistas desde antes da partida.

Entre os itens proibidos para torcedores portarem no estádio, estão mensagens consideradas manifestações políticas dentro do estádio. Os portões serão abertos às 13h30 no Mané Garrincha.

Interventor federal na segurança pública nomeado após os episódios golpistas do dia 8 de janeiro, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Cappelli, garante que todos esforços serão feitos pelo bem-estar dos torcedores.

– O Distrito Federal viveu um momento muito difícil no dia 8 de janeiro, como todos acompanharam. Tenho plena confiança nas forças de segurança do Distrito Federal para que o jogo possa ser realizado aqui com tranquilidade e máxima segurança – disse Cappelli em comunicado da secretaria do DF.

A Secretaria de Segurança Pública não divulgou no comunicado o número de efetivo policial e de agentes no estádio, que tem público previsto para acima de 60 mil pessoas, mas a Polícia Militar de Brasília vai contar com reforço da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante toda a operação neste sábado.

Entrada de torcidas

No comunicado, a Secretaria de Segurança de Brasília divulgou que a torcida do Palmeiras vai entrar pela ala sul (no lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães). A do Flamengo na ala norte (voltado para o Autódromo Nelson Piquet).

A entrada das torcidas organizadas será coordenada pela Segurança Pública e ocorrerá pelos portões 9, a do Palmeiras e 21, a do Flamengo. Haverá revista de unidades especializadas da Polícia Militar do DF (PMDF) e da Força Nacional nestas entradas para o estádio.

Dentro do estádio, a separação das torcidas será feita por dois bolsões de 20 metros de comprimento cada um, compostos estruturalmente por gradis fixos de cerca de três metros de altura. De acordo com o texto da Secretaria de Segurança, esses bolsões serão utilizados para logística e mobilidade das forças de segurança, incluindo Tropa de Choque. As forças de segurança orientam os torcedores a chegarem cedo no estádio Mané Garrincha. Os portões serão abertos 3h antes da bola rolar.

