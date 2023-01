CARRETA que vinha de Sena Madureira perde a direção e cai em vala às margens da BR 364

Para muitos cidadãos brasileiros, o PIS/PASEP é um dos pagamentos mais aguardados do ano. Ainda mais que o pagamento de 2023 será equivalente ao tempo de de serviço no ano de 2021, seguindo assim, as regras do benefício.

Para quem não entende bem a diferença entre eles, em uma resposta curta, é possível dizer que o pagamento do PIS é voltado para trabalhadores do setor privado. Além disso, o pagamento é feito através da Caixa Econômica Federal. Enquanto que o PASEP é destinado aos servidores públicos e pago através do Banco do Brasil (BB).

De acordo com o calendário divulgado, os pagamentos referentes ao PIS/PASEP, começam para os beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Confira mais a seguir e saiba as datas do benefício!

Pagamento do PIS para quem trabalhou em 2022

Em primeiro lugar, o pagamento do PIS aos contribuintes do ano de 2022, possivelmente será pago no ano de 2024, por causa do atraso causado pela pandemia da Covid-19.

No caso do pagamento do PIS nesse ano de 2023, será equivalente a contribuição do trabalhador em 2021.

Quem tem direito a receber o Pis 2023?

Existem alguns requisitos para ter direito ao PIS 2023. Dessa forma, os trabalhadores devem atender aos seguintes critérios:

Ter tido uma remuneração de até 2 salários mínimos;

Deve ter contribuído no prazo mínimo de 30 dias;

Ter a inscrição no programa por pelo menos 5 anos.

Antes de mais nada, o início do pagamento do PIS/PASEP será no próximo dia 15 de fevereiro e será para os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

Como saber o número do pis?

Assim que o funcionário é registrado, é gerado o número do PIS, já no primeiro emprego. Com isso, o servidor pode encontrar o número na Carteira de Trabalho, nos extratos do FGTS e também no seu Cartão Cidadão. Além disso, também é possível obter o número em qualquer agência da Caixa Econômica.

Outra sugestão é também consultar o número no site da Caixa ou nos aplicativos correspondentes, como: Carteira de Trabalho Digital, FGTS, Caixa Tem, entre outros.

Tabela do PIS 2023 ano-base 2021

Uma das grandes dúvidas dos trabalhadores é referente a tabela do PIS. Isso, porque o salário mínimo vigente é régua para o PIS/PASEP. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro aprovou no mês de agosto, o salário mínimo em R$ 1.302, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), .

Contudo, depois da eleição, o Governo Lula propôs uma mudança e já houve a aprovação da Câmara e do Senado. Dessa forma, através da PEC da Transição, visando que o salário mínimo será de R$ 1.320, valor 2,7% acima da inflação.

Segue a tabela PIS 2023, no valor de R$ 1.302:

1 mês de trabalho – R$ 108,50;

2 meses de trabalho – R$ 217,00;

3 meses de trabalho – R$ 325,50;

4 meses de trabalho – R$ 434,00;

5 meses de trabalho – R$ 542,50;

6 meses de trabalho – R$ 651,00;

7 meses de trabalho – R$ 759,50;

8 meses de trabalho – R$ 868,00;

9 meses de trabalho – R$ 976,50;

10 meses de trabalho – R$ 1.085,00;

11 meses de trabalho – R$ 1.193,50;

12 meses de trabalho – R$ 1.302.

De acordo com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a tabela do PIS no valor de R$1.320:

1 mês de trabalho – R$ 110,00;

2 meses de trabalho – R$ 220,00;

3 meses de trabalho – R$ 330,00;

4 meses de trabalho – R$ 440,00;

5 meses de trabalho – R$ 550,00;

6 meses de trabalho – R$ 660,00;

7 meses de trabalho – R$ 770,00;

8 meses de trabalho – R$ 880,00;

9 meses de trabalho – R$ 990,00;

10 meses de trabalho – R$ 1.100,00;

11 meses de trabalho – R$ 1.210,00;

12 meses de trabalho – R$ 1.320,00.

Como consultar o PIS 2023?

Para quem tem dúvidas em como consultar o pagamento e demais informações sobre o PIS, saiba que pode acessar os seguintes meios:

Caixa Tem e Caixa Trabalhador;

Portal Cidadão;

Atendimento Caixa ao Cidadão, telefone 111 ou 0800 726 0207

