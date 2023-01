VAI AUMENTAR; Governo não pretende prorrogar isenção de impostos sobre combustíveis, afirma ministro

Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, declarou neste sábado (28), que o governo federal não pretende prorrogar a isenção de impostos sobre a gasolina e o álcool.

“Não existe neste momento no governo qualquer discussão de prorrogação, de mudança desses prazos”, declarou Padilha, sem descartar o debate do tema no Congresso Nacional.

Padilha ainda lembrou que as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo foram zeradas até 31 de dezembro deste ano. “Essa media tem impacto maior nas famílias mais pobres, na inflação de alimentos e em toda cadeia produtiva”, comentou.

“Essa saída será construída pelo ministro Fernando Haddad”, assegurou o ministro.

“O governo federal também sofreu o mesmo impacto de queda de arrecadação por medidas irresponsáveis de Bolsonaro. Bolsonaro montou uma verdadeira operação boca de urna até as eleições. Na prática, para ganhar as eleições, ele sacrifica os recursos da Saúde, da Educação e da Segurança Pública de todos os Estados do país”, reclamou Padilha.

