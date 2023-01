POLÍCIA recupera caminhonete oriunda de fralde financeira

Guarnições do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam um homem de 19 anos e uma mulher de 21 anos pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. O fato ocorreu nesta quinta-feira, 26, no bairro Defesa Civil.

Com informações do núcleo de inteligência da segurança pública sobre a prática de roubos e outros crimes pelos suspeitos, os policiais militares realizavam o patrulhamento no local quando avistaram um indivíduo com tornozeleira eletrônica e uma sacola na mão, que correu ao ver a viatura.

Ao entrar em uma residência, deixou cair a sacola, na qual continha substância entorpecente, aparentando ser maconha. Autorizada a entrada no local, a guarnição realizou buscas no interior da casa, onde localizou um simulacro de arma de fogo tipo fuzil e uma bolsa com um estojo contendo várias joias.

O homem que havia saído em fuga foi encontrado em um quarto, juntamente com a mulher, que usava uma joia tipo tornozeleira dourada e um anel em formato de coração.

Ambos os envolvidos, a droga e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia, onde uma vítima de roubo reconheceu as joias.

Assessoria de Comunicação da PMAC

