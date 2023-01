THIAGO SILVA foi sondado pelo Flamengo antes de ir ao Chelsea e ‘resposta’ choca Nação

Recentemente o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, informou que o Colorado observa a situação do atacante Angel Di María. O jogador, que defende a seleção da Argentina e atua com a camisa da Juventus, da Itália, e tem contrato somente até junho de 2023.

A declaração do presidente Colorado agitou os torcedores do Inter nas redes sociais, que ficaram animados com a possível chegada do astro do futebol mundial ao Beira-Rio. Porém, existem poucas chances de o atacante desembarcar em Porto Alegre.

Em uma outra entrevista concedida nesta segunda-feira (23), o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, afirmou que não irá atrás de Di María. Contudo, disse que era a obrigação do clube monitorar o jogador sul-americano que está em fim de contrato.

“Ele não vem para o Inter. No entanto, é nossa obrigação monitorarmos um jogador como ele, que é sul-americano e está em fim de contrato”, disse Alessandro Barcellos em entrevista ao programa Balanço Geral RS, da Record.

O Internacional está muito perto de anunciar a chegada do volante Gabriel Baralhas ao Beira-Rio. O clube já se acertou com o Atlético-GO e com o próprio atleta. Agora, apenas detalhes burocráticos separam o anúncio oficial. Porém, o Clube do Povo vive a expectativa por outro nome. Trata-se do colombiano Rafael Borré.

Trending:Inter surpreende e acerta compra de meia destaque

A diretoria gaúcha tem como prioridade a contratação de um centroavante, mas evita pressa em negociações para não errar. Mas de acordo com o perfil desejado pelo clube, o atacante Rafael Borré seria o nome ideal para a posição, tendo todas as características procuradas pelo departamento de scout Colorado. Porém, a questão financeira é o principal entrave.

O consenso da diretoria é que o novo camisa 9 tenha mobilidade e velocidade, com capacidade de abrir espaços na defesa adversária. Alemão e Yuri Alberto foram utilizados como exemplo do que a diretoria deve buscar no mercado.

O problema das negociações pelo centroavante do Frankfurt, da Alemanha, são os altos valores. O clube alemão não aceita emprestar o atleta, apenas uma venda é vista como opção. Recentemente a direção do Frankfurt recusou uma proposta de 50 milhões de reais pelo jogador. Tais valores são inviáveis para o Inter no momento.

Enquanto o Internacional observa a situação envolvendo Borré e Bayer Leverkusen, apenas o lateral-direito Mário Fernandes e o goleiro John foram anunciados oficialmente. O clube também se acertou com o volante Gabriel Baralhas, que pode ser anunciado a qualquer momento.

Por Jorge Valadares

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram