NOVA PARCELA do Auxílio Brasil em Fevereiro Confirmada

A última parcela do Auxílio Brasil foi confirmada para fevereiro. O pagamento, feito nos últimos dez dias úteis do mês, será adiantado porque fevereiro só tem apenas 28 dias e ainda acomoda o feriado do carnaval. Dessa forma, os beneficiários vão receber a última parcela do benefício ainda na primeira quinzena do mês.

Vale informar que o calendário é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O pagamento é depositado direto na conta digital do Caixa Tem. Veja, a seguir, o calendário do último pagamento do Auxílio Brasil, que acontece em fevereiro:

NIS de final 1: dia 13 de fevereiro;

NIS de final 2: dia 14 de fevereiro;

NIS de final 3: dia 15 de fevereiro;

NIS de final 4: dia 16 de fevereiro;

NIS de final 5: dia 17 de fevereiro;

NIS de final 6: dia 22 de fevereiro;

NIS de final 7: dia 23 de fevereiro;

NIS de final 8: dia 24 de fevereiro;

NIS de final 9: dia 27 de fevereiro;

NIS de final 0: dia 28 de fevereiro.

É importante informar que os beneficiários que recebem o benefício na segunda-feira já poderão movimentar o valor a partir do sábado anterior ao recebimento. “A CAIXA esclarece que as parcelas do Programa Auxílio Brasil com data de validade com início nas segundas-feiras ficam disponíveis para movimentação a partir do sábado imediatamente anterior. O banco reforça que não se tratou de excepcionalidade para o ano de 2022, sendo que o pagamento já acontecia de tal forma anteriormente, inclusive para o Programa Bolsa Família”, confirmou em nota a nova presidência da Caixa Econômica Federal.

Desse modo, os beneficiários com o NIS de final 1, que recebem o benefício na segunda-feira (13), poderão movimentar o dinheiro pelo aplicativo do Caixa Tem a partir do sábado, 11 de fevereiro. O mesmo acontece para os beneficiários que possuem o NIS de final 9. Nesse caso, os beneficiários que recebem o Auxílio Brasil na segunda-feira, 27 de fevereiro, poderão movimentar o dinheiro pelo app do Caixa Tem a partir do sábado, dia 25 de fevereiro.

Pelo aplicativo do Caixa Tem, o beneficiário pode verificar a data de pagamento, o valor depositado, além de poder fazer transações para outras contas. Além disso, o beneficiário pode fazer saques direto nas agências bancárias, nos terminais de autoatendimento (Caixa 24 horas), casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está trabalhando para lançar o Bolsa Família em março. O projeto deve apresentar, no Congresso Nacional, em fevereiro, a proposta de um benefício fixo de R$ 600 para todos os beneficiários e a parcela extra de R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos. A parcela extra é acumulativa, ou seja, aumenta de acordo com o número de crianças dependentes, e deve ser pago junto à parcela fixa de R$ 600 do Bolsa Família.

O MDS, em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, está trabalhando para trazer de volta as regras que ficaram esquecidas durante a vigência do Auxílio Brasil. Mas vale reforçar que essas regras podem gerar o bloqueio e até mesmo o cancelamento no novo Bolsa Família. Veja, a seguir, quais regras são essas:

1- Crianças e adolescentes dependentes devem ter a carteira de vacinação em dia;

2- Crianças e adolescentes dependentes devem estar matriculados na escola e ter frequência escolar igual ou superior a 85%;

3- Gestantes devem fazer acompanhamento pré-natal;

4- Lactantes e crianças em estado de trabalho infantil devem receber acompanhamento.

Pente fino do Cadastro Único

A equipe de transição do governo Lula encontrou um aumento anormal na aquisição de cadastro unipessoais no CadÚnico, o que levantou suspeitas para a categoria. Entre setembro de 2021 e agosto de 2022, foram registrados novos 5 milhões de cadastros unipessoais. Dessa forma, o governo achou necessário fazer o pente fino.

Desde o começo de janeiro, a equipe responsável pela análise já encontrou cerca de 10 milhões de casos de dados faltando ou desatualizados, e outros 2,5 milhões de casos com suspeita de fraude. “Começaremos com 2,5 milhões de famílias com maiores indícios de problemas, depois vamos para até 10 milhões para completar informações que faltam nos cadastros. Estamos cruzando os dados para começar o recadastramento em fevereiro”, disse Dias após a cerimônia de posse da nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Por Karoline Simões

