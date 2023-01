SE ANTECIPANDO a possíveis enchentes Prefeitura se reúne com Órgãos para alinhar ações de contingência 2023

O governador Gladson Cameli participará, na próxima sexta-feira, 27, de reunião e jantar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tendo como principal objetivo o retorno das relações federativas da União com os estados e os municípios. A proposta do governo federal é manter reuniões regulares com governadores e com o Fórum de Governadores e de Prefeitos para ampliar o diálogo em prol do desenvolvimento regional.

Para Cameli – que viaja na madrugada desta quarta-feira a Brasília para reuniões com vários ministros e participação, na quinta-feira, 26, da reunião do Fórum de Governadores – o diálogo com o governo federal é de extrema importância para os estados.

“Estou indo a Brasília cumprir agendas oficiais importantes para o Acre. As primeiras ocorrerão nos ministérios e com nossos parlamentares. Também teremos a reunião do Fórum de Governadores e o jantar com o presidente. Esse diálogo com o governo federal é fundamental para o fortalecimento da democracia. O Acre tem todo o interesse nesse diálogo. Sou governador de todos os acreanos e trabalho por todos e para todos”, disse Cameli.

O governador retornará ao estado após a reunião com o presidente da República e no Acre manterá várias agendas de trabalho com secretários sobre os primeiros cem dias da gestão. No dia primeiro de fevereiro, participará da solenidade de posse dos novos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, onde fará a leitura da mensagem governamental.

Por Charlene Carvalho- Agencia de Notícias do Acre

