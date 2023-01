APÓS TIRO NA CABEÇA, sargento da PM passa por cirurgia e vai para UTI em estado grave

Na última segunda-feira, 23, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Capturas (NECAP), em conjunto com a Polícia Civil da Paraíba (PCPB), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), logrou êxito em localizar e capturar o senhor F. G. F, de 40 anos, alvo de um mandado de prisão do Estado do Acre, no bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa/PB.

No ano de 2016, F. G. F., teria se envolvido em um acidente de trânsito, tendo como vítima a senhora P. M. C. S., que faleceu em decorrência deste acidente. O alvo do mandado de prisão encontrava-se homiziado na cidade de João Pessoa/PB, há mais de 05 (cinco) anos, foragido da justiça do estado acreano.

Consoante incessantes investigações realizadas pelo Núcleo de Capturas – NECAP (PCAC), foi possível localizar o alvo na cidade de João Pessoa/PB, e, com apoio do Grupo de Operações Especiais – GOE (PCPB), foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Após a prisão, o custodiado foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil da Paraíba, e, após os procedimentos de praxe, ficará à disposição da justiça.

Esse é o resultado do trabalho integrado das Polícias Civis do Brasil, o qual é de fundamental importância, pois para o crime não existe fronteiras.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram