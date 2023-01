EM SENA MADUREIRA após intensas chuvas, nível do Rio Iaco atinge 11,19 metros

Quem recebe até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.604,00, poderá participar do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, que terá início em fevereiro. Assim, o programa tem o intuito de ajudar aquele que está com nome sujo a regularizar sua situação.

Além disso, os beneficiários do Auxílio Brasil que contrataram o empréstimo consignado também poderão renegociar suas dívidas.“O presidente Lula, durante a campanha, já demonstrou muita sensibilidade com os endividados e trabalhou o programa Desenrola, que vai incluir esse público do Bolsa Família”, afirmou Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social.

O consignado do Auxílio Brasil se tornou uma preocupação da atual gestão, já que ele representa um grande risco de superendividamento dessa parcela da população que se encontra em vulnerabilidade social e tem no programa social sua principal fonte de renda.

Pois, o desconto de 40% no valor do benefício compromete a renda das famílias. Ademais, também há preocupação quanto a taxa de juros do consignado nesta categoria, que é até 3,5%, sendo a maior taxa entre as modalidades deste tipo de crédito. Assim, a expectativa é que através do Desenrola Brasil essas taxas de juros sejam renegociadas.

Portanto, o Desenrola Brasil é uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pediu para que sua equipe dê preferência ao lançamento do programa. Já que, atualmente, 70 milhões de brasileiros encontram-se com nome sujo no Brasil, além de se enquadrarem nos requisitos para serem contemplados com a renegociação de suas dívidas.

Assim, a popularidade do presidente recém empossado pode melhorar. Tendo em vista que foi abalada devido ao não cumprimento da promessa de um salário mínimo de R$ 1.320,00. Sendo que o valor que passou a valer neste mês foi de R$ 1.302,00 que já havia sido sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por Djamilla Ribeiro

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram