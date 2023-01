PISO SALARIAL de professor: estados e municípios são obrigados a pagar?

O Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) disse que as análises do pente-fino do Cadúnico já começaram. Entre outros pontos, ele revelou que cerca de 2,5 milhões de cadastros estão com fortes indícios de fraudes por parte dos usuários do programa Bolsa Família.

O total representa apenas uma pequena parcela de um universo de 21 milhões de usuários ativos do programa social, e de 40 milhões de cidadãos inscritos no sistema do Cadúnico. Ainda não é possível cravar se estes 2,5 milhões serão excluídos do projeto, mas a tendência natural é de que eles tenham suas contas bloqueadas.

“Começaremos com 2,5 milhões de famílias com maiores indícios de problemas, depois vamos para até 10 milhões para completar informações que faltam nos cadastros. Estamos cruzando os dados para começar o recadastramento em fevereiro”, afirmou o Ministro, após a cerimônia de posse da nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros nesta segunda-feira (17).

O Ministro também ratificou para jornalistas que o adicional de R$ 150 por crianças menores de seis anos de idade deve começar a ser pago apenas a partir de março. Wellington Dias garantiu mais uma vez que o processo de pente-fino vai contar com exclusões e também entrada de novos usuários.

Contudo, a tendência natural é que o número de exclusões seja maior. Em entrevista recente, o Ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) confirmou esta ideia. “Não temos (os números de) quantos vão entrar e quantos vão sair, precisa esperar o recadastramento. A estimativa é que tenhamos mais irregularidades do que de entradas”, declarou.

Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo nesta terça-feira (17), a Ministra do Planejamento, Simone Tebet disse que concorda com o sistema de redesenho do Cadúnico. Ela disse que poderia ajudar neste processo.

“Vamos estar à disposição do ministro Wellington Dias para colocar o planejamento, a questão orçamentária e o Sérgio Firpo da avaliação e monitoramento. Já conversamos, eles se colocam prontos para nos receber. Nós temos gente da nossa equipe. Vamos trazer gente que trabalhou lá atrás quando eles eram muito eficientes. O Minha Casa Minha Vida da mesma forma.”

“O Planejamento é um ministério meio. Nós vamos procurar dar o suporte na horizontalidade, a visão geral que nós temos. A decisão de mérito, específica, é dos ministérios fins. Por exemplo: eu fui do grupo de transição e conheço bem o Cadastro Único do Bolsa Família. O CadÚnico é a alma de todos os programas sociais. Ele tem de ser remodelado”, disse ela.

Mesmo antes do fim do processo de pente-fino nas contas do Cadúnico, os pagamentos do Bolsa Família deverão ser retomados nesta quarta-feira (18). Neste primeiro dia de repasses, as liberações acontecerão para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1.

Abaixo, você pode ver o calendário detalhado com os pagamentos do Bolsa Família para este mês de janeiro.

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).

Por Aécio De Paula

