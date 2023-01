VÍDEO-RIO YACO está recebendo um grande volume de águas

O novo preço do gás de cozinha surpreendeu os brasileiros nesta semana. Após ter que pagar mais caro para comprar o botijão de 13 quilos em 2022, a população vem comemorando os novos valores neste ano.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do gás de cozinha fechou mais uma semana em queda. A saber, o botijão de 13 quilos custou, em média, R$ 108,29 entre 8 e 14 de janeiro, ficando 21 centavos mais barato que na semana anterior.

Em resumo, o preço nacional foi puxado para baixo na semana passada pelos recuos registrados em Centro-Oeste (-1,13%), Norte (-1,05%), Sudeste (-0,23%) e Nordeste (-0,12%). Por outro, o valor do botijão de 13 quilos subiu no Sul (+0,82%), reduzindo a queda nacional.

Com essas variações, os preços médios nas regiões brasileiras foram os seguintes:

Norte – R$ 117,15

Centro-Oeste – R$ 113,12

Sul – R$ 109,21

Nordeste – R$ 108,36

Sudeste – R$ 105,38

A ANP também revelou que o gás de cozinha ficou mais barato em 16 das 27 Unidades da Federação (UFs). Os recuos mais expressivos vieram do Mato Grosso do Sul (-2,58%) e do Pará (-2,42%). Em contrapartida, os preços subiram em 10 UFs, com destaque para o Paraná, onde o preço ficou 1,98% mais caro.

Ranking nacional de preço dos botijões

Na segunda semana de 2023, o Rio de Janeiro seguiu com o gás de cozinha mais barato do Brasil, custando R$ 95,25. Aliás, o local apresentou o menor valor em quase todas as semanas de 2022, com exceção de duas atualizações, quando Distrito Federal e Pernambuco tiveram os menores preços.

Além disso, o valor do botijão de 13 quilos na capital fluminense ficou 12% mais barato que a média nacional.

Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana passada:

Rio de Janeiro – R$ 95,25

Pernambuco – R$ 100,88

Distrito Federal – R$ 102,30

Rio Grande do Sul – R$ 104,25

Sergipe – R$ 104,53

Espírito Santo – R$ 104,57

Alagoas – R$ 104,64

Maranhão – R$ 104,98

Em contrapartida, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 127,36). A saber, o Mato Grosso liderou o ranking nacional dos preços mais caros de 2022 por 33 semanas. Em seguida, ficaram Rondônia (nove semanas), Roraima (três), Acre (três) e Tocantins (uma).

Já em 2023, Roraima teve o maior preço do país nas duas primeiras semanas. No estado nortista, o valor do botijão de 13 quilos superou em 17,6% a média nacional.

Confira abaixo as UFs que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada:

Roraima – R$ 127,36

Mato Grosso – R$ 124,80

Rondônia – R$ 124,24

Santa Catarina – R$ 122,75

Tocantins – R$ 121,95

Vale-gás beneficia famílias de baixa renda

Todos sabem que o gás de cozinha é um item muito importante no dia a dia dos brasileiros. No entanto, o seu valor não é baixo, mesmo com as recentes quedas registradas. Por isso, o governo federal paga um benefício para que as família de renda mais baixa possam adquirir com mais facilidade um botijão de 13 quilos.

Em síntese, o pagamento do vale-gás nacional ocorre a cada dois meses. Como a última parcela foi paga em dezembro do ano passado, os beneficiários terão que esperar até fevereiro para receberem o valor. Contudo, caso o pagamento ocorresse em janeiro, muita gente teria motivos para comemorar.

Isso porque o vale-gás tem a previsão de cobrir 50% do valor de um botijão de 13 quilos. No entanto, a Emenda Constitucional nº 123 permitiu ao governo gastar R$ 41,2 bilhões além do teto de gastos em meados de 2022. Com isso, o valor do auxílio ficou turbinado, passando de R$ 53, em junho, para R$ 110, em agosto.

O valor turbinado seguiu até dezembro, data de validade da Emenda Constitucional. Aliás, muitos temiam que o valor voltasse para abaixo de R$ 60, mas, com a aprovação da PEC da Transição em dezembro do ano passado, o governo Lula conseguirá manter o valor turbinado em 2023.

Embora a definição do preço médio do benefício seja definida conforme dados da ANP, o governo deixará esse meio de definição de lado e manterá o valor turbinado nos próximos meses. E muita gente está feliz em poder receber uma parcela que supera o preço médio nacional do botijão de 13 quilos.

Vale-gás supera valor do gás de cozinha

Em suma, o valor do vale-gás superou o preço médio do gás de cozinha em 14 das 27 UFs na segunda semana de 2023. Além dos oito locais já citados que apresentaram os menores valores do país, as outras seis UFs com preços abaixo de R$ 112, valor da parcela paga em outubro e dezembro do ano passado, foram:

Paraná – R$ 106,99

São Paulo – R$ 107,27

Bahia – R$ 109,95

Mato Grosso do Sul – R$ 110,09

Minas Gerais – R$ 110,45

Paraíba – R$ 111,93

Em todos estes locais, os beneficiários do vale-gás conseguiram pagar o botijão de 13 quilos apenas com o benefício, sem precisar acrescentar qualquer valor.

Por Ruan Samarone

