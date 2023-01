GOVERNO do Acre assume o compromisso de ampliar o mutirão de cirurgias na Fundação

O Auxílio Brasil foi pago até dezembro de 2022. No entanto, após a transição para o novo governo do Brasil, o programa foi extinto. Em seu lugar, o Bolsa Família voltou a beneficiar milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade social e financeira.

Agora, os beneficiários do programa poderão receber a primeira parcela do Bolsa Família de 2023, com valor confirmado em R$ 600. O calendário de pagamentos se inicia nesta quarta-feira (18) e se encerra no dia 31 de janeiro.

Pagamento de R$ 600 liberado para pessoas com NIS final 1

O primeiro dia do pagamento do Bolsa Família irá beneficiar as famílias que contam com o NIS (Número de Identificação Social) final 1. Isso porque o programa seguirá a mesma linha de agendamentos que seguia o extinto Auxílio Brasil, realizando os depósitos na última quinzena do mês, segundo o número do NIS de cada beneficiário.

Sendo assim, no dia 31 de janeiro os beneficiários com NIS final 0 irão receber, concluindo a primeira rodada de 2023. A seguir, confira o calendário de janeiro de 2023 com os dias de recebimento para cada beneficiário:

Final de NIS 1: 18 de janeiro

Final de NIS 2: 19 de janeiro

Final de NIS 3: 20 de janeiro

Final de NIS 4: 23 de janeiro

Final de NIS 5: 24 de janeiro

Final de NIS 6: 25 de janeiro

Final de NIS 7: 26 de janeiro

Final de NIS 8: 27 de janeiro

Final de NIS 9: 30 de janeiro

Final de NIS 0: 31 de janeiro

Pagamento bônus em 2023

O novo governo já confirmou que haverá o pagamento de um bônus para os beneficiários do Bolsa Família que se enquadrarem nas regras de recebimento. O valor do bônus poderá chegar a até R$ 300.

Os beneficiários que tiverem filhos de até 6 anos de idade receberão o valor de R$ 150 por filho a mais no benefício. Além disso, cada família poderá incluir até 2 crianças nesta regra.

No entanto, o bônus ainda não foi liberado e terá previsão de início para março de 2023. Isso porque, primeiro, o ministério do Desenvolvimento Social irá realizar uma revisão de todos os cadastros no Bolsa Família.

O objetivo da revisão é analisar os dados do CadÚnico e excluir as famílias que não se enquadram nas regras do programa e estão recebendo o benefício de forma irregular. Dessa forma, mais pessoas em estado de pobreza e pobreza extrema poderão ser beneficiadas.

Como irá funcionar a revisão do Bolsa Família em 2023?

A revisão do Bolsa Família irá analisar os dados do CadÚnico. Sendo assim, todas as pessoas com cadastro ativo serão convocadas para atualizarem os seus dados. A previsão é que a conclusão da atualização ocorra nos primeiros 90 dias do ano.

De acordo com o Governo Federal, a intenção é unir os dados das prefeituras e governos estaduais, a fim de realizar a atualização de todos os cidadãos inscritos no CadÚnico.

Após todos estarem com os seus dados atualizados, o governo irá realizar uma análise geral para filtrar aqueles que são elegíveis para participar do programa. Ou seja, as pessoas que se enquadram nas regras do Bolsa Família, mas ainda não recebem o benefício.

Por Gabriele

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram