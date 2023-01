Estado realiza o lançamento da pedra inicial do novo fórum de Brasileia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), realizou na manhã desta segunda-feira, 16, o lançamento da pedra fundamental do Centro Administrativo de Brasileia, que vai abrigar o Fórum da Comarca do Tribunal de Justiça no município.

O evento ocorreu em parceria com a presença de autoridades do Poder Judiciário, representados pela presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro.



“O Estado vêm desenvolvendo um trabalho conjunto com o Poder Judiciário e Legislativo de fortalecer a democracia no Estado do Acre, e levar a justiça e o direito para quem mais precisa, que são as pessoas”, disse o governador Gladson Cameli.

Para o andamento da obra foi empenhado o montante de mais de R$ 2 milhões em investimentos, fruto de emenda parlamentar das deputadas federais Vanda Milani é Jessica Sales; do deputado federal Jesus Sérgio; do então deputado federal Manuel Marcos; do senador Sérgio Petecão e da então senadora Mailza.



“O novo fórum do município de Brasileia é uma obra que vai ajudar muito a população e os servidores dessa comarca”, disse a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro.

O Estado contribuiu também com uma contrapartida no valor de R$ 169 mil, recurso proveniente do Projeto Calha Norte, que é um programa de desenvolvimento civil e militar voltado para a Região Norte do Brasil.

“O trabalho do Tribunal de Justiça é de fundamental importância para a ordem do Estado. Por esse motivo, essa é uma obra importante para garantir o acesso à justiça da população brasileense”, declarou a vice-governadora Mailza.

O prefeito de Brasileia em exercício, Carlos Armando de Souza Alves, destacou os avanços feitos no município por meio do governo do Estado.

“O governo estadual tem desenvolvido diversas obras e parcerias no nosso município, como a construção da nova ponte e do anel viário, então só tenho a agradecer. Essa área que vai ser o fórum estava em desuso e agora vai ter utilidade”, frisou.

Por Vitor Hugo Calixto Agencia de Notícias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram