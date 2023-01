Animal mata idoso pisoteado na zona rural de Sena Madureira

A tarde deste domingo (15), foi marcada por um acontecimento trágico na zona rural de Sena Madureira. O idoso Manoel Moreira de Sousa, 72 anos, conhecido popularmente como “Betim” acabou falecendo após ser atacado dentro de sua propriedade por uma vaca.

De acordo com informações, o mesmo saiu de casa para dar uma olhada no gado. Sua propriedade fica na Estrada Xiburema bem perto da zona urbana de Sena. Em razão da demora, seu filho foi averiguar o que teria ocorrido e acabou encontrando o pai caído no chão, já sem vida. O idoso foi ferido na cabeça e em outras partes do corpo.

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada bem como uma equipe do Samu. O caso também foi comunicado à Polícia Civil para adotar as medidas pertinentes à liberação do corpo para a família providenciar o velório.

O corpo da vítima foi velado em uma igreja evangélica do bairro Cristo Libertador e o sepultamento ocorreu na manhã de hoje no cemitério São João Batista.

POR REDAÇÃO CONTILNET

Betim e a família. Foto: Reprodução

