PM recupera bens Furtados na zona rural de Sena Madureira

Um homem de 22 anos foi ferido a golpes de terçado após tentativa de assalto no município de Brasileia. A tentativa de assalto e homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira, 9.

Segundo informações, um policial a paisana identificou um homem ferido na garupa de uma moto. O agente de segurança achava que se tratada de um acidente, mas quando parou para ajudar, o condutor da moto fugiu.

O homem ferido confessou que havia tentando realizar um roubo em uma fazenda, localizada no km 59 da BR-317, mas após atirar contra a vítima foi surpreendido com golpes de terçado.

O assaltante foi preso e levado para o hospital do município, onde pouco tempo depois deu entrada a vítima do assalto, um homem de 30 anos ferido, com três tiros.

Segundo informações da polícia, a arma apreendida com o assaltante foi identificada como sendo do Instituto de Administração Penal do Acre (IAPEN). O fato já está sendo investigado.

A Gazeta do Acre

