(VÍDEO) Em Sena Madureira, Construção de Ponte sobre o Rio Yaco está a todo vapor

Uma reunião entre as secretarias de Estado de Obras Públicas (Seop) e da Saúde (Sesacre) foi realizada em Rio Branco na manhã desta terça-feira, 3, para o governo do Acre alinhar os detalhes sobre as obras de reforma e ampliação nos hospitais e unidades mistas de saúde que estão em fase de execução nos municípios.

De acordo com o titular da Seop, Cirleudo Alencar, o objetivo é concluir os serviços nos primeiros 100 dias de governo, atendendo o planejamento estratégico do Estado.

“O governador Gladson Cameli prioriza a Saúde da população e, desta forma, temos que assegurar celeridade e eficiência para que estes espaços já possuam a estrutura adequada e salubre no início deste ano”, ressaltou Alencar.

A parceria entre as secretarias conta com diversas obras em andamento, dentre elas, a reforma e ampliação dos hospitais João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, além das intervenções em Rio Branco nos hospitais da Criança e do Câncer.



O gestor da Sesacre, Pedro Pascoal, enalteceu a importância da reunião de alinhamento com a Seop. As obras nas Unidades Mista de Acrelândia e da Vila Campinas, em Plácido de Castro, e a segunda etapa da Unidade Mista de Saúde da Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, também estiveram na pauta.

“A busca pela ampliação dos serviços, a partir da estruturação das unidades, é um dos pontos prioritários para que nós consigamos garantir a maior abertura e, consequentemente, a internação dos nossos pacientes para, posteriormente, serem avaliados por especialistas ou internados em hospitais da alta complexidade”, frisou Pascoal.

Por Felipe Hid- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Lucas Oliveira/Seop

