Jiboia é resgatada pelos bombeiros militares em Cruzeiro do Sul

Uma viatura do Serviço Móvel de Urgência (Samu), foi acionada na noite desta quarta-feira, 4, na invasão do Caladinho, na rua Cruzeiro do Sul, para uma suposta ocorrência, que seria prestar socorro a uma idosa que estaria passando mal.

Quando os paramédicos chegaram no local, visualizaram dois indivíduos em via pública que estava acenando, indicando o caminho que a viatura deveria seguir. Ao chegar na frente de uma residência indicada pelos homens, os socorristas desceram da ambulância e os elementos já gritaram; Perdeu! Perdeu! Ambos estavam armados e mandaram os profissionais deitarem no chão.

Segundo informações, os criminosos pediam armas, porém, os socorristas não usam arma de fogo. Os bandidos levaram todos os pertences dos socorristas e depois fugiram pelas ruas escuras do bairro. A polícia militar foi acionada e se encontra no endereço da ocorrência. Porém, nenhum suspeito ainda foi localizado.

Alto Acre

