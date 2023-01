Ifac está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol; inscreva-se

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Coordenação do Núcleo de Estudos Linguísticos e de Internacionalização do campus Rio Branco, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol. São 185 vagas para a comunidade, servidores e estudantes do Ifac, e 15 vagas para alunos que já concluíram o curso de inglês presencial pela instituição em turmas anteriores.

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de janeiro, por meio de formulários online. Além de preencher as informações solicitadas, o candidato deve anexar cópias digitais dos documentos de RG e CPF. Servidores do Ifac deverão anexar ainda o comprovante de vínculo empregatício, e os estudantes da instituição inserir a declaração de matrícula.

De acordo com o edital, as turmas serão divididas em: Inglês Níveis A1, A2, B1 e B2, e Espanhol Níveis A1, A2, B1 e B2. As aulas estão previstas para acontecerem nas segundas e quartas-feiras, como também nas terças e quintas-feiras. Cada turma conta com horário específico, totalizando 2h30 de atividades em cada aula.

Para ocupar as turmas, os candidatos inscritos realizarão teste de nivelamento. A prova acontecerá no formato online, no dia 07 de fevereiro, e contará com 70 questões de múltipla escola. Os participantes terão o tempo de 50 minutos para resolver as atividades propostas.

Os inscritos que não tiverem disponibilidade de computador com acesso à internet por meios próprios deverão, no ato da inscrição, solicitar o uso do laboratório de informática do campus Rio Branco para realização do teste de nivelamento.

Acesse o edital e saiba mais informações

Conforme cronograma, a lista de candidatos aptos para realizar o teste de nivelamento será publicada no dia 01 de fevereiro. Os inscritos para o curso de inglês deverão realizar a prova no dia 07 de fevereiro, às 19h. Já os selecionados para o curso de espanhol, o teste será aplicado na mesma data, porém às 20h15.

O resultado preliminar será divulgado no dia 08 de fevereiro e o resultado final no dia 13 de fevereiro. Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula entre os dias 14 e 17 de fevereiro, no setor de Registro Escolar do campus Rio Branco.

IFAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram