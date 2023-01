Em Rio Branco Sine Acre oferta 27 vagas de emprego nesta quarta-feira

O Munícipio de Sena Madureira a terceira maior cidade do Estado do Acre banhado pelo famoso Rio Yaco e com grande número de famílias residentes às margens do rio que dependendo do transporte fluvial começam a respirar aliviados com o início das águas, facilitando o escoamento de suas produções para serem comercializadas na cidade.

Nosso repórte Antônio Duarte, esteve sobre a ponte José Nogueira Sobrinho que cruza o rio e fez uma belíssima imagem.

Confira o vídeo. Por Ronaldo Duarte

