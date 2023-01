Em Sena Madureira acusado de estupro poderá ser preso a qualquer momento

O pegador de meninas menores de idade do Munícipio de Sena Madureira, foi denunciado pelo Ministério Público. Alguns processos já existem, mais ainda estão em segredo de justiça. Uma fonte do site AcreOnline.Net nos informou que a qualquer hora poderá ser expedido um mandado de prisão para o acusado tido como o chefão que já foi denunciado.

Nossa reportagem entrou em contato com outra fonte que afirmou ainda não ter conhecimento do possível mandado de prisão.

Vale lembrar as autoridades que os crimes contra as crianças e adolescentes menores ainda estão sendo praticados durante festas e rituais realizados no quilometro 5 da BR 364 sentido Sena à Rio Branco. no estacionamento da estação de energia.

A festa comandada pelo suposto chefão começa às 21 horas de sexta-feira com muitas bebidas e som automotivo sem hora para acabar.

Nossa reportagem manteve contato com a mãe de uma das menores, ela nos afirmou confiar na justiça, e tem certeza que ele irá pagar pelo que fez com sua filha.

Tão logo este processo saia do segredo de justiça iremos divulgar o nome e a foto do acusado ou até durante sua possível prisão.

Por Ronaldo Duarte

