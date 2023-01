(vídeo) O Pau cantou em Santa Rosa do Purus durante a festa de fim de ano

Um bebê de 1 ano e 2 meses atirou no próprio rosto acidentalmente na manhã desta segunda-feira (2).O caso ocorreu na Praia do Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O menino achou uma escopeta de fabricação caseira do avô embaixo da cama e começou a brincar com a arma.

Conforme o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), a arma disparou atingindo de raspão a face da criança. O bebê foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito.

De lá, o menino foi transferido para o pronto socorro. A direção do PS confirmou a internação e explicou que o bebê está internado na observação pediátrica da unidade.

Ele foi avaliado por um cirurgião bucomaxilofacial, foi liberado por esse profissional, e agora aguarda uma avaliação de uma neurologista. Segundo a direção do hospital, o paciente encontra-se estável, mas teve lacerações em parte do rosto e do crânio.

As equipes fizeram a limpeza no ferimento e esperam para saber qual o procedimento a ser feito.

O Copom confirmou ainda que a arma encontrada pelo menino foi apreendida e o avô dele conduzido para uma delegacia por porte ilegal de arma de fogo. Ele será ouvido por um delegado sobre o uso e armazenamento da escopeta.

g1

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram