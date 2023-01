MPAC promove mais de oito mil atendimentos no MP na Comunidade em 2022

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou, por meio do MP na Comunidade, 8.246 atendimentos em 19 edições ao longo de 2022. Com apoio de novos e antigos parceiros, o MP na Comunidade, em edições completas (capitaneadas pelo MPAC) ou reduzidas (com participação do MP em outras ações), levou atendimentos e serviços de orientação jurídica, cidadania, assistência social, saúde, educação e lazer para a população de 14 municípios do Acre.

Na edição especial realizada no Vale do Juruá no mês de fevereiro, em parceria com a Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros, pela primeira vez localidades isoladas – nos municípios de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Mâncio Lima – foram atendidas, com o uso da estrutura do Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro. Ao todo, foram 1.331 atendimentos na região, que chegaram aos bairros Cidade e Aldeia Ashaninka, Aldeia Puyanawa, além das comunidades Valparaíso, Foz do Paraná e Campinas.

Tarauacá recebeu a maior edição do MP na Comunidade no ano, com 2.148 atendimentos.

O MP na Comunidade neste ano contou ainda com uma edição temática na Cidade do Povo, em Rio Branco, no mês de março, com programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Além dos serviços oferecidos regularmente pelo MPAC e seus parceiros, como orientações sobre temas diversos e emissão de documentos, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, foram ofertadas mamografias, exames preventivos, consultas, atendimentos de beleza e distribuição de kits de higiene doados pela Associação dos Membros do MPAC (Ampac).

Com mais seis edições em Rio Branco, outros municípios também receberam o projeto: Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Plácido de Castro, Epitaciolândia, Assis Brasil, Porto Acre, Capixaba e Manoel Urbano. Para 2023, o MPAC busca aperfeiçoar a seleção, definindo, com auxílio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e Diretoria de Planejamento, os locais que receberão o projeto com base nas solicitações recebidas pelo MP na Comunidade e em informações levantadas pelo NAT junto ao SAJ – Sistema de Automação da Justiça, considerando regiões com alto índice de denúncias ao MP, além da frequência de realização de edições anteriores.

De acordo com a coordenadora do MP na Comunidade e procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, outra ideia é realizar mais edições temáticas, em alusão a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoa idosa, pessoa com deficiência, dentre outros públicos. Iniciado em 2013, o MP na Comunidade já soma 95 edições em todo o estado, com um total de 73.330 atendimentos realizados.

“O MPAC, através dessa estratégia do MP na Comunidade, está alcançando o objetivo a que se propôs, que é aproximar o Ministério Público da sociedade, atender às suas demandas e realizar a transformação social que a nossa atuação deve produzir”, afirma a coordenadora do MP na Comunidade.

